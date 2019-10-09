Экстремисты под видом благотворителей собрали более 6 млн рублей на теракты в Сирии

ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности «благотворительной» организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ. За 4,5 года организация смогла собрать и перевести на счет террористам более 6 млн рублей, на которые затем совершались теракты в Сирии. По версии следствия, члены группы проживали в девяти регионах России и связывались друг с другом через соцсети, сообщила «Газета.ru».

Экстремисты собирали средства для запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство» и «Имарат Кавказ». В организации участвовали более 100 членов, все граждане России. Среди них есть участники вооруженного нападения на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым, которое было совершено 13−14 октября 2005 года.

Группа действовала на территории девяти регионов: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области. Как пояснили в ФСБ, для организации «благотворительной» деятельности россияне распространяли сообщения в соцсетях.

Конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарии. Вместе с деньгами кураторы отправляли за рубеж отчеты о проделанной работе, отметили в ФСБ.

Женщина в наручниках , деньги. СС0

Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела об организации финансирования терроризма провели более 90 обысков в жилье людей, которые согласились перечислить деньги на счет «благотворительной» организации.

Правоохранители изъяли литературу, внесенную в федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере $6 тыс. и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенных для вывоза за рубеж.

Расследование продолжается, поскольку еще не все члены группировки стали фигурантами уголовных дел.

Еще одно дело о финансировании терроризма

27 сентября московские следователи предъявили обвинения девяти фигурантам другого уголовного дела о финансировании терроризма. Все девять россиян были заключены под стражу по решению суда. Обвинение считает, что они участвовали в террористической организации ИГ и занималась сбором средств для боевиков в Сирии и Ираке.

Сирия , Алеппо. СС0

Как установило следствие, организатором группы был россиянин, который вступил в ИГ, пока находился в Египте, а затем вернулся в РФ в 2015 году.

Мужчина собрал в группу около 30 человек, которые согласились оказывать финансовую помощь группировке. При этом с каждым из кандидатов организатор встречался лично, разговаривал, а затем выезжал с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они принимали присягу на верность ИГ. Каждый участник ежемесячно переводил деньги для боевиков на банковские карты организатора.

Все арестованные дали признательные показания. В ходе расследования следователи провели многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии.