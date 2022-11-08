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Происшествия

Экстренно посадили самолет, выполнявший рейс из Турции в Россию

Накануне 7 ноября экипаж Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings запросил экстренную посадку в Сочи из-за срабатывания датчика о разгерметизации салона.

Самолет. Суперджет.
Самолет. Суперджет.
kuhnmi(flickr.com), CC BY-SA 2.0, part from origina.

Самолет выполнял рейс из Стамбула в Екатеринбург. На борту находились 100 человек. Sukhoi Superjet 100 над Черным морем вырабатывал топливо, после чего совершил посадку в международном аэропорту Сочи.

Специалисты аэропорта осмотрели самолет. Выяснилось, что в стамбульском аэропорту местные работники некорректно закрыли один из клапанов двери багажного отсека, заявили в авиакомпании «Известиям».

Это вызвало срабатывание одного из датчиков о снижении давления воздуха, указывает bfm.ru. Затем борт вылетел в Екатеринбург.

Ранее лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины пилотов. Через 10 минут после взлета пилот спросил у своего коллеги, полетят ли они в масках — это было слышно через динамик в салоне самолета. Борт приземлился благополучно.

Также самолет экстренно сел в Шереметьево из-за разгерметизации.

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