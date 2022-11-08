Экстренно посадили самолет, выполнявший рейс из Турции в Россию

Самолет выполнял рейс из Стамбула в Екатеринбург. На борту находились 100 человек. Sukhoi Superjet 100 над Черным морем вырабатывал топливо, после чего совершил посадку в международном аэропорту Сочи.
Специалисты аэропорта осмотрели самолет. Выяснилось, что в стамбульском аэропорту местные работники некорректно закрыли один из клапанов двери багажного отсека, заявили в авиакомпании «Известиям».
Это вызвало срабатывание одного из датчиков о снижении давления воздуха, указывает bfm.ru. Затем борт вылетел в Екатеринбург.
Ранее лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины пилотов. Через 10 минут после взлета пилот спросил у своего коллеги, полетят ли они в масках — это было слышно через динамик в салоне самолета. Борт приземлился благополучно.
Также самолет экстренно сел в Шереметьево из-за разгерметизации.