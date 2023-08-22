Экстренную посадку совершил пассажирский Boeing в сибирском аэропорту

Причина — трещина в лобовом стекле кабины лайнера, сообщает "Интерфакс". Никто не пострадал.
Посадка самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту вылета была неожиданной для пассажиров, летевших в Киргизию.
Борт сначала сделал несколько кругов над регионом — вырабатывал топливо.
Ранее летевший в столицу лайнер "России" вернулся в аэропорт взлета. Причина - плохое самочувствие одного из пассажиров.
Лайнер выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Москву. Самолет пересек Татарский пролив и вернулся в аэропорт.
Сначала экипаж рассматривал возможность экстренной посадки в аэропорту Хабаровска. Однако там самолет не приняли.
Вскоре борт полетит в аэропорт назначения - Москву.