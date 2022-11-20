Экстренную посадку совершил сибирский самолет из-за буянившего пассажира

Инцидент произошел 19 ноября.
Самолет летел из Иркутска в Москву. Во время полета один из пассажиров, житель Иркутской области оказался сильно пьян и начал неадекватно себя вести.
Он грубо и нецензурно обращался в адрес обслуживающего персонала и не реагировал на замечания бортпроводников и других пассажиров.
По итогу командиру воздушного судна пришлось посадить воздушное судно в аэропорту Толмачево в Новосибирске.
После приземления самолета мужчину передали сотрудникам транспортной полиции. Новосибирский отдел проводит доследственную проверку, после которой примут процессуальное решение.