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Происшествия

Экстренную посадку совершил сибирский самолет из-за буянившего пассажира

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за дебошира. Об этом сообщает Восточное следственное управление на транспорте СКР.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0

Инцидент произошел 19 ноября.

Самолет летел из Иркутска в Москву. Во время полета один из пассажиров, житель Иркутской области оказался сильно пьян и начал неадекватно себя вести.

Он грубо и нецензурно обращался в адрес обслуживающего персонала и не реагировал на замечания бортпроводников и других пассажиров.

По итогу командиру воздушного судна пришлось посадить воздушное судно в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

После приземления самолета мужчину передали сотрудникам транспортной полиции. Новосибирский отдел проводит доследственную проверку, после которой примут процессуальное решение.

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