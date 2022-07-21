21 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Электричка сбила подростка в Новосибирске

21 июля электропоезд столкнулся с девочкой-подростком, которая шла по перрону в опасной близости от платформы. Девочка госпитализирована с множественными травмами. Об этом сообщили в УТ МВД по СФО.

Электрички.
Электрички.
http://mintrans22.ru/

Девочка шла по перрону в наушниках и не заметила приближение поезда.

Машинист электропоезда увидел подростка, локомативная бригада применила экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

С различными травмами пострадавшую доставили в одну из больниц Новосибирска.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают причины произошедшего.

По предварительным данным, пострадавшая была в наушниках, отвлеклась на свой телефон и зашла за ограничительную линию у края платформы.

«Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железнодорожном транспорте. При подходе к железной дороге следует выключить музыку и снять наушники, а также объемные и ограничивающие обзор капюшоны одежды», — предупредили в региональном УТ МВД.

Ранее в Новосибирске под колесами поезда погиб 14-летний ребенок.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость