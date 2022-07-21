Электричка сбила подростка в Новосибирске

Девочка шла по перрону в наушниках и не заметила приближение поезда.
Машинист электропоезда увидел подростка, локомативная бригада применила экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
С различными травмами пострадавшую доставили в одну из больниц Новосибирска.
Сотрудники транспортной полиции устанавливают причины произошедшего.
По предварительным данным, пострадавшая была в наушниках, отвлеклась на свой телефон и зашла за ограничительную линию у края платформы.
«Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железнодорожном транспорте. При подходе к железной дороге следует выключить музыку и снять наушники, а также объемные и ограничивающие обзор капюшоны одежды», — предупредили в региональном УТ МВД.
Ранее в Новосибирске под колесами поезда погиб 14-летний ребенок.