Елка сгорела в Казахстане: «Даже Новый год встретить без плохих новостей не можем»

В Казахстане в городе Тараз сгорела новогодняя елка, установленная на площади Шахристан, сообщают в своем Instagram местные власти.

Елка сгорела 1 января 2022 года — через 6 минут после встречи Нового года.

«Произошел пожар искусственной новогодней елки, на площади 15 кв. метров. Пожар локализован в 00:15 и ликвидирован в 00:20. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На место инцидента выезжали 14 пожарных и 4 единицы техники.

Эксперты выясняют причины возгорания. Предположительно, полностью уничтоживший елку пожар могло вызвать короткое замыкание.

Местные жители в комментариях к сообщению пожелали властям удачи в приобретении новой елки, при этом подчеркнули, что это уже не первый случай.

«Даже Новый год встретить без всяких плохих новостей не можем», — отметил горожанин.

Ранее главная елка Сахалина сгорела за несколько минут во время народных гуляний.