Елка сгорела в Казахстане: «Даже Новый год встретить без плохих новостей не можем»

Елка сгорела 1 января 2022 года — через 6 минут после встречи Нового года.
«Произошел пожар искусственной новогодней елки, на площади 15 кв. метров. Пожар локализован в 00:15 и ликвидирован в 00:20. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
На место инцидента выезжали 14 пожарных и 4 единицы техники.
Эксперты выясняют причины возгорания. Предположительно, полностью уничтоживший елку пожар могло вызвать короткое замыкание.
Местные жители в комментариях к сообщению пожелали властям удачи в приобретении новой елки, при этом подчеркнули, что это уже не первый случай.
«Даже Новый год встретить без всяких плохих новостей не можем», — отметил горожанин.
Ранее главная елка Сахалина сгорела за несколько минут во время народных гуляний.