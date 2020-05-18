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19 мая
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Происшествия

Бывшего директора «Новосибирскэнергосбыта» не слишком энергично отдали под суд

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора «Новосибирскэнергосбыта» Татьяны Подчасовой. Как пишет «Интерфакс», ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Опасный отдых
Опасный отдых
СС0

Татьяна Подчасова возглавляла новосибирское госпредприятие ровно до того момента пока не попалась на, в общем-то, рядовом нарушении. За счет бюджета организации были оплачены туристические путевки для нее и топ-менеджеров энергетической компании на общую сумму 4,83 млн рублей.

Как пишет ngs.ru, эти средства изначально были забюджетированы на повышение квалификации сотрудников компании. Но кто сказа, что заграничный отдых не может быть учебой? Путевки для Подчасовой и ее окружения оплачивались с 2014-го по 2017 год.

Тем не менее, бывшему топ-менеджеру грозит всего лишь штраф, после уплаты которого уголовное преследование будет прекращено. Возможно, на такое ходатайство, направленное в суд областным ГУ МВД, связано с отичным послужным списком Подчасовой. В 2017 году она была представлена к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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