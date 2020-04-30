Эпидимиолог Минздрава заявил о более 70 летальных случаях среди медиков, зараженных Covid-19

Жертвами коронавирусной инфекции в России с начала пандемии COVID-19 стали более 70 медицинских работников, заявил в ходе дистанционного собрания Отделения медицинских наук РАН 29 апреля главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, пишет «Фонтанка ».

«У нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом прежде всего в медицинских организациях. Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», — рассказал Брико.

Речь идет о «Списке памяти», который запустила группа российских врачей. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснил РБК, что список заполняется через форму на сайте и никаких дополнительных документов не требуется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля отметил «образцовую самопожертвенность» врачей, которые находятся на «передовой» в борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно о смерти врачей, работавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

В Санкт-Петербурге напротив здания комитета по здравоохранению организовали стену памяти медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса.

На импровизированной стене 9 фотографий, пишет znak.com. <Ранее комитет по здравоохранению города сообщал, что не все из указанных медработников скончались из-за коронавируса или не все из них заразились на работе.>