Еще два пожара. Бийчане переживают из-за частых возгораний

В середине дня загорелось двухэтажное здании магазина «Веломоторс». Очевидцы выложили видео и фото в группу «Инцидент Бийск». Пожар ликвидировали сотрудники МЧС.
Чуть позже дым заметили в районе завода «Эвалар». По словам очевидцев, горела трава за территорией предприятия.
По информации «Бийского рабочего», за последние три дня в наукограде сгорело два жилых дома, от огня также пострадали два производственных здания.
Причинами пожаров были проблемы с печным и электрическим оборудованием, нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.