Еще два пожара. Бийчане переживают из-за частых возгораний

19 мая в Бийске произошло еще два пожара: горел магазин «Веломоторс» недалеко от Центрального рынка и трава в районе завода «Эвалар». Жители наукограда недоумевают, что за «эпидемия пожаров» охватила город.

В середине дня загорелось двухэтажное здании магазина «Веломоторс». Очевидцы выложили видео и фото в группу «Инцидент Бийск». Пожар ликвидировали сотрудники МЧС.

Чуть позже дым заметили в районе завода «Эвалар». По словам очевидцев, горела трава за территорией предприятия.

По информации «Бийского рабочего», за последние три дня в наукограде сгорело два жилых дома, от огня также пострадали два производственных здания.

Причинами пожаров были проблемы с печным и электрическим оборудованием, нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.