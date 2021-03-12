Еще горит: как в Барнауле «добивают» очередной пожар на радиозаводе. Фоторепортаж altapress.ru

Как сообщили в региональном главке экстренного ведомства, сейчас проходит проливка и разборка конструкций горевшего здания. Местами еще можно увидеть языки пламени.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
На тушении пожара были задействованы почти семь десятков сотрудником МЧС России, 18 единиц техники, а также пожарный поезд РЖД.
В причинах возгорания разбираются специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Напомним, что радиозавод в Барнауле горел и ранее. Масштабный пожар произошел здесь 23 декабря 2016 года.