Еще горит: как в Барнауле «добивают» очередной пожар на радиозаводе. Фоторепортаж altapress.ru

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте пожара, случившегося ночью 12 марта на территории радиозавода в Барнауле.

Пожар на радиозаводе в Барнауле 12 марта 2021 года.

Как сообщили в региональном главке экстренного ведомства, сейчас проходит проливка и разборка конструкций горевшего здания. Местами еще можно увидеть языки пламени.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

На тушении пожара были задействованы почти семь десятков сотрудником МЧС России, 18 единиц техники, а также пожарный поезд РЖД.

В причинах возгорания разбираются специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, что радиозавод в Барнауле горел и ранее. Масштабный пожар произошел здесь 23 декабря 2016 года.