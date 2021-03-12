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Происшествия

Еще горит: как в Барнауле «добивают» очередной пожар на радиозаводе. Фоторепортаж altapress.ru

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте пожара, случившегося ночью 12 марта на территории радиозавода в Барнауле.

Пожар на радиозаводе в Барнауле 12 марта 2021 года.
Пожар на радиозаводе в Барнауле 12 марта 2021 года.
Дмитрий Лямзин.

Как сообщили в региональном главке экстренного ведомства, сейчас проходит проливка и разборка конструкций горевшего здания. Местами еще можно увидеть языки пламени.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

На тушении пожара были задействованы почти семь десятков сотрудником МЧС России, 18 единиц техники, а также пожарный поезд РЖД.

В причинах возгорания разбираются специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, что радиозавод в Барнауле горел и ранее. Масштабный пожар произошел здесь 23 декабря 2016 года.

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