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Происшествия

Еще один алтайский ветеринар попался на взятках

Барнаульский ветеринар в течение двух лет получала взятки от предпринимателя за быстрое и беспрепятственное проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции. Дело в отношении женщины передано в суд, она обвиняется по статье 290 часть 2 УК РФ, сообщает СУСК по Алтайскому краю.

Наручники.
Наручники.
СС0

За незаконное оформление ветеринарных документ сотрудница бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по городу Барнаулу» брала немного — по 5−6 тыс. рублей.

Директор фирмы переводил ей деньги на личный счет либо передавал лично в руки.

Как сообщает следком, в ходе следствия ветврач полностью признала свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в феврале 2016 года был осужден экс-начальник краевого управления ветеринария Анатолий Высочин. За взятки его приговорили к 5,5 годам тюремного заключения. Но, видимо, печальная история краевого начальника не произвела особого впечатления на рядового ветврача.

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