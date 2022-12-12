Еще один строительный торговый центр загорелся в центре Московской области (обновлено)

Торговый центр «Стройпарк» загорелся в Балашихе в Московской области, сообщает ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило в 08:37 мск. Возгорание началось в отделе стройматериалов на открытой площадке у ТЦ. Огонь тут же распространился на первом этаже.

На данный момент площадь возгорания составляет 700 кв. м. К тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники.

Известно об одном пострадавшем в пожаре. Травмы получил охранник «Стройпарка».

Остальных сотрудников оперативно эвакуировали.

Обновлено в 14:21.

Площадь пожара увеличилась до 9 тыс. кв. м, передают РИА Новости.

Обновлено в 14:44.

Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Она так быстро выросла из-за обрушения кровли, сообщает ТАСС. К тушению пожара готовят вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее горел торговый центр «Мега Химки» в Подмосковье.