Еще одна алтайская семья погибла от столкновения с грузовиком

Семья из трех человек из Алтайского края 29 сентября погибла в ДТП на федеральной трассе под Волгоградом.

Смертельная авария произошла около 16:00 на 585 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь со стороны Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес». Об этом пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

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В результате столкновения водитель ипредположительноего супруга от полученных травм погибли на месте. Их 4-летний сын еще дышалпока ребенка вытаскивали из искореженной машины. Но до приезда скорой мальчик не дожил.По словам водителя грузовикакоторый вез картошкуводитель легкового автомобиля внезапно выехал на встречную прямо в лоб тяжелой фуре. Дальнобойщик попытался уйти от столкновенияно дистанция была слишком маленькой.

В сентябре громкий инцидент произошел в Барнауле, где в аварии разбилась целая семья — родители и двое детей. Позже стало известно, что отец семейства сел на руль выпивший.