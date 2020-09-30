Еще одна алтайская семья погибла от столкновения с грузовиком

Смертельная авария произошла около 16:00 на 585 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград.
По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь со стороны Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес». Об этом пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
В результате столкновения водитель и, предположительно, его супруга от полученных травм погибли на месте. Их 4-летний сын еще дышал, пока ребенка вытаскивали из искореженной машины. Но до приезда скорой мальчик не дожил.
По словам водителя грузовика, который вез картошку, водитель легкового автомобиля внезапно выехал на встречную прямо в лоб тяжелой фуре. Дальнобойщик попытался уйти от столкновения, но дистанция была слишком маленькой.
В сентябре громкий инцидент произошел в Барнауле, где в аварии разбилась целая семья — родители и двое детей. Позже стало известно, что отец семейства сел на руль выпивший.