Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 сентября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Еще одна алтайская семья погибла от столкновения с грузовиком

Семья из трех человек из Алтайского края 29 сентября погибла в ДТП на федеральной трассе под Волгоградом.

Семья из Алтайского края погибла под Волгоградом.
Семья из Алтайского края погибла под Волгоградом.
https://vk.com/incident22

Смертельная авария произошла около 16:00 на 585 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь со стороны Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес». Об этом пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.



В результате столкновения водитель и, предположительно, его супруга от полученных травм погибли на месте. Их 4-летний сын еще дышал, пока ребенка вытаскивали из искореженной машины. Но до приезда скорой мальчик не дожил.

По словам водителя грузовика, который вез картошку, водитель легкового автомобиля внезапно выехал на встречную прямо в лоб тяжелой фуре. Дальнобойщик попытался уйти от столкновения, но дистанция была слишком маленькой.

В сентябре громкий инцидент произошел в Барнауле, где в аварии разбилась целая семья — родители и двое детей. Позже стало известно, что отец семейства сел на руль выпивший.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость