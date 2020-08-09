Еще одна крупная авария произошла в Алтайском крае, дети доставлены в больницу

9 августа в Алтайском крае на автодороге Славгород — Кулунда — Табуны произошло крупное ДТП, шесть человек доставлены в больницу.

Как сообщили в краевой ГИБДД, примерно в 16.00 водитель автомобиля Toyota Tundra с прицепом LAV 81012В двигался от села Табуны в направлении Славгорода и допустил столкновение прицепа с автомобилем «Шевроле Нива», который ехал навстречу.

В результате столкновения травмы получили водитель автомобиля «Шевроле Нива» и 5 пассажиров: женщина, 1980 года рождения, девочки 2004, 2005, 2009 и 2011 годов рождения. В «Тундре» никто не пострадал.

Все пострадавшие доставлены в Славгородскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

В ГИБДД приступили к выяснению причин аварии.