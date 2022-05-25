Трамваи в Барнауле продолжают биться с легковыми автомобилями. Утром 25 мая еще одно ДТП случилось на пересечении улиц Попова и Взлётной.

Еще одно ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле

Об аварии сообщают подписчики Инцидент Барнаул. Движение трамваев заблокировано.

Напомним, вчера вечером, 24 мая, в Барнауле случилась необычная авария — на трамвайных рельсах столкнулись два вагона, которые вместе протаранили автомобиль, стоящий на путях.

По словам свидетелей, трамвай въехал в другой вагон на путях, а тот, в свою очередь, влетел в «Ипсум».

Также на прошлой неделе в свою первую аварию попал синий «собянинский» трамвай, привезенный из Москвы, который только вышел на линию.

«В Барнауле скоро трамваев не останется», — шутят барнаульцы.