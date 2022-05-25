Еще одно ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле

Об аварии сообщают подписчики Инцидент Барнаул. Движение трамваев заблокировано.
Напомним, вчера вечером, 24 мая, в Барнауле случилась необычная авария — на трамвайных рельсах столкнулись два вагона, которые вместе протаранили автомобиль, стоящий на путях.
По словам свидетелей, трамвай въехал в другой вагон на путях, а тот, в свою очередь, влетел в «Ипсум».
Также на прошлой неделе в свою первую аварию попал синий «собянинский» трамвай, привезенный из Москвы, который только вышел на линию.
«В Барнауле скоро трамваев не останется», — шутят барнаульцы.