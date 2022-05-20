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Происшествия

Спорное ДТП с легковушкой и трамваем обсуждают в Барнауле

19 мая в Барнауле на ул. Попова трамвай протаранил легковушку. Видео с моментом ДТП опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

ДТП с трамваем.
ДТП с трамваем.
Кадр видео

Автомобиль стоял на трамвайных путях, но вагон перед ним не остановился, хотя у водителя было достаточно времени на это.


«Возможность остановиться была 100% даже без экстренного торможения, машину видно метров за 100, у водителя трамвая сдали нервы», — считают в комментариях.

Некоторые уверены, что водитель красно-желтого специально протаранил мешающую машину. Есть версия, что водителю авто стало плохо, а у трамвая отказали тормоза.

«Так что виноваты жара и звезды, которые все видят, а они — никого», — философски резюмировали в обсуждении.

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