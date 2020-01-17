«Вправо, влево, друг на друга»: еще одно ДТП собрало больше 20 машин на развязке под Барнаулом

Со слов свидетелей в группе Barnaul22, столкнулись около 20 машин: среди них легковушки, фуры, микроавтобус. О человеческих жертвах не сообщается.
«Разбросаны машины вправо-влево, друг на друга. Всю дорогу заблокировали», — говорит на видео одна из очевидцев.
В момент записи ролика автомобили продолжали сталкиваться.
По предварительным данным ГУ МВД по Алтайскому краю, на втором километре Правобережного тракта произошло два ДТП. Из-за нулевой видимости пока нельзя назвать количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств.
Сотрудники ГИБДД Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района переведены на усиленный режим службы.
Въезд в Барнаул полностью перекрыт. Выезд из города возможен только по Новосибирскому направлению. Покидать краевую столицу транспортным средствам разрешают только по обочине.
Ранее массовая авария с участием 10 машин произошла у Павловска. Там погибли два человека.