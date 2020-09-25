Еще одного пьяного лихача взяли под стражу в Барнауле

Житель Барнаула 1980 года рождения 22 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе в районе «Геомаркета» сбил женщину, которая от полученных травм скончалась.
Водитель решил скрыться с места ДТП, но вскоре был задержан сотрудниками ППС.
По итогам медицинского освидетельствования сразу было установлено, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в крови составило 0,903 промиле.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Нарушителю грозит до 12 лет тюремного заключения.
«Считаю, что это абсолютно необходимые и оправданные меры со стороны правоохранителей, продиктованные законом», — прокомментировала решение суда Татьяна Величко, председатель общественного совета при ГУ МВД по Алтайскому краю.