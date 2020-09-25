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Происшествия

Еще одного пьяного лихача взяли под стражу в Барнауле

Суд Центрального района Барнаула принял решение заключить на два месяца под стражу виновника ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

Житель Барнаула 1980 года рождения 22 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе в районе «Геомаркета» сбил женщину, которая от полученных травм скончалась.

Водитель решил скрыться с места ДТП, но вскоре был задержан сотрудниками ППС.

По итогам медицинского освидетельствования сразу было установлено, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в крови составило 0,903 промиле.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Нарушителю грозит до 12 лет тюремного заключения.

«Считаю, что это абсолютно необходимые и оправданные меры со стороны правоохранителей, продиктованные законом», — прокомментировала решение суда Татьяна Величко, председатель общественного совета при ГУ МВД по Алтайскому краю.

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