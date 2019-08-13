Еще одному «вору в законе» Рашиду Джамбульскому предъявили новую статью УК

В Республике Татарстан задержали «вора в законе» Рашида Хачатряна, который в криминальных кругах известен как Рашид Джамбульский. В отношении него возбуждено уголовное дело по новой статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает « Бизнес Online ».

В чем обвиняют Хачатряна?

По данным издания, Рашида Хачатряна задержали несколько дней назад, однако известно об этом стало 12 августа. Операция по задержанию проводилась при поддержке Росгвардии в Оренбургской области. При обыске в доме правоохранители изъяли холодное оружие, сим-карты, сотовые телефоны, предметы с воровской символикой, а также более 1 млн рублей и 6 тысяч долларов.

По данным управления МВД по Республике Татарстан, «один из лидеров криминальной среды создал организованную группу для установления криминального влияния на территории одного из районов Республики Татарстан». Злоумышленники подозреваются в вымогательстве денег у местных предпринимателей.

По фактам вымогательств также возбуждены уголовные дела. По предварительным подсчетам, ущерб от действий злоумышленников составил более 5 млн рублей.

Пять подозреваемых заключили под стражу по решению суда, двое находятся под подпиской о невыезде.

Хачатрян, по данным «Бизнес Online», пробудет под арестом минимум до 8 сентября.

Как Хачатрян отреагировал на вопрос о «воре в законе»?

На вопрос, является ли он вором в законе, Хачатрян ответил: «Не знаю, о чем вы говорите, что за закон, я всю жизнь живу без закона». Когда у него попытались еще раз уточнить, имеет ли он статус вора в законе, задержанный сказал: «Я не знаю, что такое статус, я есть гражданин России, который имеет право жить в этой стране».

Кому еще предъявлена новая статья?

Новая статья появилась в Уголовном кодексе РФ по инициативе президента Владимира Путина в апреле этого года. Хачатрян может оказаться лишь четвертым россиянином, которого привлекают к ответственности по этой статье. Ранее под преследование попали известные криминальные авторитеты: Олег Шишканов (по прозвищу Шишкан), Николай Кузьмичев (Томский) и Ахмед Евлоев (Сутулый). Максимальное наказание по статье — вплоть до пожизненного лишения свободы.