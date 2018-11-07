«Эскортница» обвинила сына вице-президента «Лукойла» в изнасиловании

Сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова обвинили в изнасиловании: студентка одного из столичных вузов обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Руслан Шамсуаров отрицает обвинения. Парень рассказал следствию, что вероятная жертва — эскортница, а половой акт состоялся по обоюдному согласию, пишут «Известия».

Девушка заявила телеканалу РЕН ТВ, что преступление произошло прямо в квартире Шамсуарова. По ее словам, она подружилась с молодым человеком, который пригласил ее в гости. Затем они легли вместе спать, но интимных отношений это не предусматривало, утверждает девушка. Утром кавалер якобы начал распускать руки — ворвался в ванную комнату и предложил «душ вдвоем». После отказа Руслан якобы заломал девушке руки и изнасиловал, а затем отказался выпускать из квартиры.

Через некоторое время, рассказала возможная пострадавшая, Шамсуаров нашел в ее телефоне интимные фото и заподозрил в проституции. Вслед за этим молодой человек вновь изнасиловал ее, поясняет девушка.

Сам Шамсуаров утверждает, что девушка согласилась на интим добровольно. Он говорит, что нашел в ее телефоне компромат и заподозрил подругу в оказании эскорт-услуг. После этого у них произошел конфликт. Руслан утверждает, что девушка якобы требовала у него денег, а не получив желаемого, начала звонить маме и в полицию, заявляя, что ее удерживают в квартире.

По данным РЕН ТВ, возможная пострадавшая — 23-летняя Вероника Максимова, прописанная в Ростове-на-Дону, а произошло это 3 ноября. Сейчас сотрудники полиции изучают обстоятельства, указанные в заявлении. Известно, то она публиковала в соцсетях откровенные фото, а ее снимки есть на сайте, где предлагаются эскорт-услуги.

В качестве подтверждения своих слов Вероника вскоре выложила видеозапись, которую она сделала якобы сразу после того, как покинула квартиру Шамсуарова. В кадре она демонстрирует синяки в области правой ключицы и на руке. Девушка также обратилась в больницу, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы, туловища, конечностей. Девушка жаловалась на головные боли, боли в спине и местах ушибов, кровянистые выделения и тянущие боли в животе.

Руслан Шамсуаров был участником гонок на Gelandewagen в мае 2016 года. Компания молодых людей, среди которых была небезвестная гонщица Мара Багдасарян, вела трансляцию происходящего в приложении Periscope. Суд признал его виновным в оскорблении сотрудников ДПС (во время погони он называл их «мусорами, дебилами и придурками») и назначил ему 300 часов обязательных работ.