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Происшествия

16-этажный прототип ракеты SpaceX Starship взорвался при приземлении и превратился в огненный шар

Прототип ракеты SpaceX Starship взорвался при приземлении после успешного в остальном экспериментального запуска, сообщает Reuters.

Старт 16-этажной ракеты.
Старт 16-этажной ракеты.
Стоп-кадр YouTube

Ракета высотой в 16 этажей, казалось, безупречно взлетела в небо Южного Техаса со своей стартовой площадки.

Достигнув максимальной высоты своего полета, космический корабль на мгновение завис в воздухе, выключил двигатели и выполнил запланированный маневр, чтобы под аэродинамическим контролем спуститься обратно.

Проблема возникла, когда ракеты при посадке попыталась повторно запустить двигатели Raptor, но один из них не сработал. Ракета быстро упала на землю, превратившись в огненный шар.

Полет в общей сложности продлился 6 минут 26 секунд.

Starship SN9 был прототипом ракеты большой грузоподъемности, разработанной частной космической компанией миллиардера Илона Маска для перевозки людей и 100 тонн (90 718 кг) грузов в будущем в ходе экспедиций на Луну и Марс, пишет bfm.ru.

О ракете

Ракета Starship, которая будет иметь высоту 120 метров в сочетании со сверхтяжелым ускорителем первой ступени, является многоразовой ракетой-носителем нового поколения и центром амбиций Маска, который хочет сделать обитаемые космические полеты более эффективными, доступными и обыденными.

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