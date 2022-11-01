Это неправильные шишки. Житель Алтая продал мешки с травой вместо ядра кедра

Установлено, что подозреваемый вместе с односельчанами собирал орех в окрестностях перевала Чике-Таман.
Мужчине показалось, что добывать кедровые шишки будет слишком долго, и решил ускорить процесс.
Дно мешков он заполнил шелухой, травой и мхом, а сверху накидал кедровые шишки. При этом односельчан он не предупредил.
Их он продал жителю Онгудайского района. Покупатель не проверил содержимое мешков.
Подделку он обнаружил на следующий день — 9 мешком из 30 были были полны мусора. Мужчина обратился с заявлением в полицию.
«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину)», — сообщили в ведомстве.