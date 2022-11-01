Это неправильные шишки. Житель Алтая продал мешки с травой вместо ядра кедра

Житель села Купчегень (Республика Алтай) пожаловался, что неизвестные продали ему мешок травы и мха вместо кедровых шишек. Ущерб, по оценке заявителя, составил 18 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД региона.

Установлено, что подозреваемый вместе с односельчанами собирал орех в окрестностях перевала Чике-Таман.

Мужчине показалось, что добывать кедровые шишки будет слишком долго, и решил ускорить процесс.

Дно мешков он заполнил шелухой, травой и мхом, а сверху накидал кедровые шишки. При этом односельчан он не предупредил.

Их он продал жителю Онгудайского района. Покупатель не проверил содержимое мешков.

Подделку он обнаружил на следующий день — 9 мешком из 30 были были полны мусора. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину)», — сообщили в ведомстве.

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