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Происшествия

Эвакуировали несколько десятков человек из-за пожара в бийской больнице

В Бийске ликвидировали пожар в Центральной городской больнице города.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Пожарные спасли из опасной зоны 41 человека, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале.

Пожар начался рано утром 10 мая. Наблюдался дым из окна шестого этажа семиэтажного здания больницы. Пожарные быстро нашли очаг возгорания, огонь распространился на 10 квадратных метров, указывает Lenta.ru.

Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны спасен 41 человек, эвакуировано 33 человека. Пострадавших нет.

Причина случившегося уточняется.

Ранее в Барнауле в гаражном боксе произошел пожар. Мужчина отравился продуктами горения.

Во время пожара из гаражного бокса эвакуировали два грузовых автомобиля. Один из них серьезно пострадал. Тушение возгорания осложнилось сильным задымлением, а площадь пожара составила около 20 кв. м.

На ликвидацию пожара привлекли более 30 человек личного состава.

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