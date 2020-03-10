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Происшествия

Эвтаназия с перерезанием горла: за два дня в Якутске ликвидировали 200 собак и кошек

Власти Якутии подтвердили уничтожение кошек и собак в пункте передержки в Якутске. За два дня эвтаназии подверглись 153 собаки и 48 кошек, сообщает «Интерфакс».

Собака. Идет снег.
Собака. Идет снег.
СС0

Местные волонтеры и зоозащитники сообщили, что нашли на территории пункта передержки в Якутске контейнер с трупами 100 собак и кошек. У всех было перерезано горло.

Работники пункта рассказали волонтерам, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии. Об этом сообщал благотворительный фонд защиты животных «Белый Бим».

Все убитые животные «могли заразиться» бешенством «от инфицированной особи», пишет bfm.ru. Ранее у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство.

«Как можно зверски убивать, а потом приходить домой к своим семьям, детям как ни в чем не бывало. Это ужас какой-то. Они должны быть наказаны. Народ просто в шоке от происходящего, даже мужчины не сдерживают эмоции», «Самое дебильное, что люди не понимают того, что среди бездомных собак, может быть потеряшка, которую ищут хозяева», «Ад для бездомных животных», «Живодеры не должны уйти от ответственности», — пишут комментаторы под постом «Белого Бима».

Правоохранители Якутска ведут разбирательство по поводу массового убийства животных.

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10 марта в 20:00 около памятника бездомной собаке в Якутске будет зажжена свеча в память о жестоко убитых животных в пункте передержки животных.

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