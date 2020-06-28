Фабрика «Норникеля» сбрасывала отходы в сибирскую тундру

ГУ МЧС по Красноярскому краю остановила несанкционированную перекачку стоков в тундру с Талнахской обогатительной фабрики в Норильске, которая принадлежит ГМК «Норильский никель». По факту произошедшего прокуратура, СКР и Росприроднадзор проводят проверки, пишет «Ъ».

От оперативного дежурного ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) Норильска поступила информация о том, что в микрорайоне Талнах в районе Талнахской обогатительной фабрики из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. Перекачка жидкости прекращена.

Перекачка велась уже давно, а границы распространения стоков в тундре установить невозможно из-за заболоченности местности.

На месте происшествия обнаружена мобильная насосная станция, к которой были подсоединены два резиновых трубопровода диаметром около 400 мм. По внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время.

Это не первое экологическое нарушение на предприятиях, «Норильского никеля». 29 мая в результате разгерметизации одного из резервуаров Норильской ТЭЦ-3 НТЭК в воду и землю попало более 21 тыс. тонн дизельного топлива. По факту аварии возбуждены несколько уголовных дел, в том числе в отношении местных властей и руководства НТЭК.