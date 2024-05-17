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Происшествия

Фанат Шнура и «Калины красной». Что известно о замгубернатора Алтайского края Кибардине, которого задержали в Москве

Федеральные источники сообщают, что заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина задержали в Москве. Чем известен вице-губернатор, расскажет altapress.ru.

Иван Кибардин.
Иван Кибардин.
Анна Зайкова

Для начала вспомним о его увлечениях. У вице-губернатора есть страницы в соцсетях, правда, постов в них нет. Однако в 2018 году по странице «ВКонтакте» можно было сделать вывод, что он большой поклонник Шнура и группы «Ленинград», а также фильма «Калина красная» Василия Шукшина. Теперь более официально.

О Кибардине

Родился 17 апреля 1981 года в Красноярске.

В органах власти он начал работать сразу после окончания первого вуза, с 2003 года. Сначала он поступил на службу в управление государственным имуществом.

В 2007 году перешел консультантом в управление приоритетных национальных и краевых проектов Совета администрации Красноярского края. Затем его карьера стала более стремительной.

В мае 2009 года его назначили начальником экспертно-аналитического отдела правительства Красноярского края. Через два года он стал замруководителя аппарата, а еще через год возглавил аппарат правительства региона.

С 2012 года по сентябрь 2018 года занимал должность руководителя аппарата правительства Красноярского края.

В октябре 2018 года назначен заместителем председателя правительства Алтайского края. В сентябре 2023 года губернатор края Виктор Томенко переназначил его на пост.

Иван Кибардин.
Иван Кибардин.
Анна Зайкова

Обязанности в правительстве Алтайского края

Организует деятельность исполнительных органов региона в сфере туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений и охраны объектов культурного наследия. Контролирует соблюдение законодательства о градостроительстве, а также региональный государственный строительный надзор.

Что координирует

  • управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;
  • управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края;
  • управление имущественных отношений Алтайского края;
  • инспекцию по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края;
  • инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края;
  • инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края.

Семейное положение

Судя по декларации о доходах и имуществе, у Кибардина нет жены.

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