Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

ФАС возбудило дело против популярного блогера Насти Ивлеевой

Блогера-миллионника Анастасию Ивлееву привлекли по делу о незаконной рекламе алкоголя, пишут РИА «Новости».

Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева.
www.instagram.com/_agentgirl_/

УФАС утверждает, что в рекламном ролике было показано приготовление алкогольного коктейля.

«Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт. Кроме того, в процессе микса используется брендированный бокал, а вот тоник — еще один ингредиент коктейля, повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку», — сообщили в ведомстве.

Речь идет о конкретном видео, которое было опубликовано на странице Насти Ивлеевой в 2019 году.

Антимонопольная служба подчеркнула, что реклама алкоголя в интернете запрещена согласно действующему законодательству.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость