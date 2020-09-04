ФАС возбудило дело против популярного блогера Насти Ивлеевой

УФАС утверждает, что в рекламном ролике было показано приготовление алкогольного коктейля.

«Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт. Кроме того, в процессе микса используется брендированный бокал, а вот тоник — еще один ингредиент коктейля, повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку», — сообщили в ведомстве.