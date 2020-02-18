Фермер расстрелял из ружья семейную пару из Барнаула

Полицейские возбудили уголовное дело против 40-летнего фермера из села Селезнево Шелаболихинского района. Мужчина расстрелял из ружья семейную пару из Барнаула, передает телеканал « Катунь 24 ». По словам пострадавших, парень с девушкой проходили мимо владений фермера, и мужчине это не понравилось.

Как сообщили изданию в ГУ МВД России по Алтайскому краю, 3 февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». По версии следствия, мужчина открыл огонь по парню и девушке в селе Селезнево.

Расследование находится на этапе предварительного следствия, так как пострадавший, житель города Барнаула, 1998 года рождения, проходит длительное лечение.

В состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по молодой паре (моему сыну и невестке), которые проходили мимо его участка (имею ввиду земельный сервитут), решив, что они не должны проходить там. Потом, без выяснения обстоятельств, фермер начал стрелять в бежавшую от него пару. В результате чего попал в ноги моего сына. Его невесте удалось уберечься от стрельбы лишь из-за того, что она бежала впереди сына, и он ее прикрыл, — рассказывает мать пострадавшего. Но фермеру похоже не хватило того, что он сделал, и он начал пинать лежачего сына по голове (рассказываю со слов невестки). Сын был на грани жизни и смерти, так как он потерял много крови и в ЦРБ мы узнали, что у него перебиты на протяжении 10 сантиметров артерия, вена и седалищный нерв.

Подозреваемому избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Оружие, из которого, предположительно, были сделаны выстрелы, изъято.