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Происшествия

Фермерам Алтая напомнили, что им грозит за организацию сельхозпалов

Рядовые жители Алтайского края, а также сельхозпредприниматели будут беспощадно штрафоваться за поджоги сухой травы и организацию весенних сельхозпалов в пожароопасный период. О размере штрафов напоминает ГУ МЧС по региону.

Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года.
Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года.
22.mchs.gov.ru

Согласно Административному кодексу (статья 20.4) на граждан налагается штраф от 2 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

Если на территории муниципального образования введён особый противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов сразу увеличивается вдвое.

Если ущерб чужому имуществу достиг более 250 тыс. рублей и есть пострадавшие люди, то виновным будет грозить уголовная ответственность.

Напомним, пожароопасный период введен в регионе с 10 апреля. Спасатели постоянно проводят проверки в муниципалитетах и уже выявляют несанкционированные поджоги прошлогодней травы.

Вместе с тем они рассчитывают на большую помощь глав местных администраций и населения, которые обязаны сообщать об организации сельхозпалов по телефону 112.

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