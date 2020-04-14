Фермерам Алтая напомнили, что им грозит за организацию сельхозпалов

Согласно Административному кодексу (статья 20.4) на граждан налагается штраф от 2 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.
Если на территории муниципального образования введён особый противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов сразу увеличивается вдвое.
Если ущерб чужому имуществу достиг более 250 тыс. рублей и есть пострадавшие люди, то виновным будет грозить уголовная ответственность.
Напомним, пожароопасный период введен в регионе с 10 апреля. Спасатели постоянно проводят проверки в муниципалитетах и уже выявляют несанкционированные поджоги прошлогодней травы.
Вместе с тем они рассчитывают на большую помощь глав местных администраций и населения, которые обязаны сообщать об организации сельхозпалов по телефону 112.