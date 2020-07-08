Фестиваль поедания собак: в «Аэрофлоте» прокомментировали скандал с невывозом животных из Шанхая

«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе собак на рейсе в Москву из Шанхая попыткой контрабанды, сообщает ТАСС .

Перевозка животных также «не могла быть осуществлена в силу технических причин», отметил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

По его словам, на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное. При этом попытка организовать рейс с такой загрузкой противоречит принятым нормам и правилам. Она неминуемо привела бы к массовой гибели животных, пишет bfm.ru.

«Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды», — сказал Демин.

Что произошло

Ранее выяснилось, что компания «Аэрофлот» продала билеты на рейс SU 209 Шанхай — Москва пассажирам с животными, но оставила их в Китае, рассказала в соцсетях одна из пассажирок Елизавета Иванова, пишет polit.ru.

Она уточнила, что вывозной рейс был 4 июля. В компании заверили, что проблем с перевозкой собаки не будет.

«На борт садили всех кроме людей с животными, и после погрузки всех сообщили: «Мест нет ни для животных ни для людей. Оставляйте животных тут и мы найдем место для вас. При том что обещали взять всех наших животных. Часов в 6 утра представитель компании «Аэрофлот» в грубой форме на повышенных тонах начал угрожать людям с животными что они никуда не полетят и для них регистрация закрывается», — рассказала Екатерина.

Собака , мопс. pixabay.com

Иванова пояснила, что у многих заканчивалась китайская виза, и остаться в стране не было возможности.

«Аэрофлот» пообещал, что отвезет животных следующим рейсом, и муж Ивановой отдал собаку на передержку друзьям. Но питомцев не взяли и на следующий борт.

Фестиваль

«Москва 24» сообщает, что на рейс также не взяли животных, которых волонтеры забрали с фестиваля поедания собак.

Реакция депутатов

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды попросил «Аэрофлот» вывези животных, пишет РИА Новости.