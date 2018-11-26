Фейковый губернатор собирает деньги для барнаульских детей

В руководстве области заявляют, что в соцсетях есть аккаунты самого правительства. Однако губернатор ни в одной из сетей не зарегистрирован и не ведет свои страницы, поэтому все заявления в социальных сетях от его имени делают фейковые главы региона.

В правительстве рассказали, что ранее уже оповещали об этих ложных аккаунтах Роскомнадзор, и страничку в ВК, созданную несколько лет назад, даже блокированил. Но теперь эти фейковые аккаунты возникли снова. После появления сообщений о сборе денег для барнаульских и иркутских детей от лица якобы Богомаза, заявление от властей области было отправлено в это ведомство и в правоохранительные органы.