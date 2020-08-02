Фейковый сотрудник банка похитил у молодой жительницы Барнаула 238 тысяч рублей

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять с ее карты денежные средства.

Злоумышленники под видом якобы настоящих сотрудников банка предложили снять все деньги и положить их на временные счета.

Девушка послушно выполнила все рекомендации. Она сняла деньги и перечислила их на указанные неизвестными счета, которые оказались сотовыми номерами телефонов. Жертва мошенников лишилась 238 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается.