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Происшествия

Фейковый сотрудник банка похитил у молодой жительницы Барнаула 238 тысяч рублей

25-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенника, представившегося сотрудником службы безопасности банка.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять с ее карты денежные средства.

Злоумышленники под видом якобы настоящих сотрудников банка предложили снять все деньги и положить их на временные счета.

Девушка послушно выполнила все рекомендации. Она сняла деньги и перечислила их на указанные неизвестными счета, которые оказались сотовыми номерами телефонов. Жертва мошенников лишилась 238 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается.

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