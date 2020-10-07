Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Финалистка шоу «Холостяк» насмерть сбила человека

Виктория Короткова, финалистка шоу «Холостяк» с Егором Кридом, находившаяся за рулем Mercedes Gelandewagen сбила насмерть человека. Об этом сообщает ТАСС.

Виктория Короткова.
Виктория Короткова.
instagram.com/korotkova_viktoriya

5 октября, около 23:00, на седьмом километре Кутузовского проспекта Короткова насмерть сбила человека, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. По предварительным данным в момент аварии девушка находилась в трезвом состоянии.

«За рулем Mercedes Gelandewagen в момент аварии была Виктория Короткова. По предварительным данным, она была трезва, ей сделали экспресс-тест на алкоголь на месте», — сообщает ТАСС.

Также сообщается, что у Коротковой была взята кровь на исследование на наличие алкоголя, которое будет проводиться в течение недели.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость