Финалистка шоу «Холостяк» насмерть сбила человека

Виктория Короткова, финалистка шоу «Холостяк» с Егором Кридом, находившаяся за рулем Mercedes Gelandewagen сбила насмерть человека. Об этом сообщает ТАСС.

5 октября, около 23:00, на седьмом километре Кутузовского проспекта Короткова насмерть сбила человека, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. По предварительным данным в момент аварии девушка находилась в трезвом состоянии.

«За рулем Mercedes Gelandewagen в момент аварии была Виктория Короткова. По предварительным данным, она была трезва, ей сделали экспресс-тест на алкоголь на месте», — сообщает ТАСС.

Также сообщается, что у Коротковой была взята кровь на исследование на наличие алкоголя, которое будет проводиться в течение недели.