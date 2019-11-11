Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Финансист сельсовета в Алтайском крае присвоила 200 тысяч рублей

Специалиста по финансам администрации одного из сельских советов Шипуновского района будут судить за присвоение, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Женщина похитила около 200 тысяч рублей.

Кошелек, деньги.
Кошелек, деньги.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Известно, что обвиняемая имела доступ к электронному документообороту с использованием электронной цифровой подписи главы сельсовета.

Из корыстных побуждений она решила присвоить деньги, которые предназначались на выплаты заработной платы работникам.

С апреля 2016 года по сентябрь 2018 года женщина похитила 190 тысяч 876 рублей. Это вскрылось после ревизии.

Вину она признала, активно способствование раскрытию и расследованию преступления и возместила ущерб.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Шипуновский районный суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость