Финансист сельсовета в Алтайском крае присвоила 200 тысяч рублей

Известно, что обвиняемая имела доступ к электронному документообороту с использованием электронной цифровой подписи главы сельсовета.
Из корыстных побуждений она решила присвоить деньги, которые предназначались на выплаты заработной платы работникам.
С апреля 2016 года по сентябрь 2018 года женщина похитила 190 тысяч 876 рублей. Это вскрылось после ревизии.
Вину она признала, активно способствование раскрытию и расследованию преступления и возместила ущерб.
Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Шипуновский районный суд.