26 июля
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Происшествия

Фитнес-блогер скончался, сломав шею штангой весом 210 кг

33-летний индонезийский бодибилдер скончался после попытки поднять штангу весом 210 кг, передает "Лайф.ру".

Фитнес-блогер сломал шею штангой.
Фитнес-блогер сломал шею штангой.
life.ru

Трагедия случилась на Бали. Джастин Вики записывал тренировку и взятие невероятного веса на видео.

Блогер водрузил штангу на плечи и присел с ней, однако подняться снова с огромным весом не смог.

Его страховал другой мужчина, который также не смог выдержать штангу и не справился с задачей уберечь спортсмена.

На кадрах заметно, как оба спортсмена заваливаются назад, и снаряд пережимает шею Джастина.

Известно, что блогер сломал себе шею. Жизненно важные органы сдавило. Его доставили в больницу, но после экстренной операции блогер скончался.

Ранее известный блогер раскритиковал туризм на Алтае.

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