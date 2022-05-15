Фонтан из цемента засняли на барнаульской улице

Сообщается, что инцидент произошел на улице Витебская, 10.
Причины возникновения необычного фонтана неизвестны. Предполагают, что цистерна двигалась на стройку на ул. Минская, 1.
Последствия устраняют рабочие.
В Барнауле очевидцы засняли, как из строительной цистерны вырывается фонтан цемента, заливая все вокруг.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Витебская, 10.
Причины возникновения необычного фонтана неизвестны. Предполагают, что цистерна двигалась на стройку на ул. Минская, 1.
Последствия устраняют рабочие.
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