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Происшествия

Фонтан из цемента засняли на барнаульской улице

В Барнауле очевидцы засняли, как из строительной цистерны вырывается фонтан цемента, заливая все вокруг.

Стройка. Цемент.
Стройка. Цемент.
СС0

Сообщается, что инцидент произошел на улице Витебская, 10.

Причины возникновения необычного фонтана неизвестны. Предполагают, что цистерна двигалась на стройку на ул. Минская, 1.

Последствия устраняют рабочие.

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