Фото из пекла. В МЧС рассказали подробности крупного пожара в районе радиозавода в Барнауле

Когда спасатели прибыли на место, пламя уже охватило крышу здания. Около 04:00 открытое горение удалось ликвидировать.
«Сложность в тушении пожара состояла в большой горючей загрузке помещений, сороковых годов прошлого века постройки, наличием газовых баллонов и легковоспламеняющейся жидкости в емкостях, сложной планировкой», — добавили в экстренном ведомстве.
Распространение огня не допустили, более того, удалось спасти материальных ценностей более чем на 15 млн рублей.
В тушении участвовало 67 человек, 18 единиц техники и пожарный поезд РЖД.
Пострадавших нет. Причины ЧП устанавливает испытательная пожарная лаборатория.