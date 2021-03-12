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Происшествия

Фото из пекла. В МЧС рассказали подробности крупного пожара в районе радиозавода в Барнауле

Пожарные до сих пор проливают и разбирают сгоревшие конструкции складского помещения на территории радиозавода на пр. Калинина в Барнауле. В общей сложности огонь прошел 870 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на территории радиозавода в Барнауле, 11 -12 марта 2021 года.
Пожар на территории радиозавода в Барнауле, 11 -12 марта 2021 года.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Когда спасатели прибыли на место, пламя уже охватило крышу здания. Около 04:00 открытое горение удалось ликвидировать.

«Сложность в тушении пожара состояла в большой горючей загрузке помещений, сороковых годов прошлого века постройки, наличием газовых баллонов и легковоспламеняющейся жидкости в емкостях, сложной планировкой», — добавили в экстренном ведомстве.

Распространение огня не допустили, более того, удалось спасти материальных ценностей более чем на 15 млн рублей.

В тушении участвовало 67 человек, 18 единиц техники и пожарный поезд РЖД.

Пострадавших нет. Причины ЧП устанавливает испытательная пожарная лаборатория.

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