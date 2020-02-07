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Происшествия

Фотографов оштрафовали за съемки на «Алтайской зимовке»

Житель Кемеровской области приехал на фестиваль «Алтайская зимовка» в 2019 году и решил поснимать праздник с высоты. Он запустил дрон, но теперь ему придется заплатить за это штраф. Под санкции попал не он один.

Квадрокоптер.
Квадрокоптер.
Анна Зайкова

Фестиваль проходил на «Бирюзовой Катуни» в Алтайском районе. Мужчина запустил в небо «Mavik 2 pro» без разрешения регионального центра ОрВД на использование воздушного пространства.

Аналогичные нарушения допустил и другой гость праздника, житель Алтайского края. За полет «Phantom 3 pro» его владелец также должен будет заплатить штраф.

«По результатам рассмотрения дел правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей каждый», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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