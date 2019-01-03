Франция экстрадировала экс-министра финансов Подмосковья

Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, Москва добивалась этой экстрадиции последние пять лет, сообщает РБК.

В России Кузнецов подозревается в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Речь идет о мошенничестве и растрате на 14 млрд руб. Как сообщает Генпрокуратура ущерб был причинен предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании «Мособлтрансинвест».

Выдачи Кузнецова Москва добивалась с 2013 года. По запросу России бывший чиновник был задержан в районе города Сан-Тропе.

Кузнецов был министром финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год. После увольнения по собственному желанию покинул страну и перебрался во Францию.

В январе прошлого года к 11 годам колонии была заочно приговорена супруга Кузнецова Жанна Булах. Ее признали виновной в хищении из бюджета Московской области 11 млрд руб.

Суд также конфисковал часть имущества женщины: две квартиры в Швейцарии, квартиру в Париже, виллу в Сен-Тропе, десять автомобилей, отель в Куршевеле, а также многочисленные предметы антиквариата.

Супруга бывшего главы регионального Минфина обладает гражданством США. Власти этой страны в апреле 2017 года отказали России в экстрадиции.