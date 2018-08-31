Французская актриса обвинила знаменитого россиянина в сексуальных домогательствах

Известного французского актера и гражданина России Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах. Жалобу против него подала некая начинающая актриса в возрасте около 20 лет.

Ее имя французские СМИ не называют. Девушка утверждает, что 69-летний актер домогался ее дважды — 6 и 13 августа.

Оба инцидента произошли в парижской квартире Депардье, где девушка репетировала с ним пьесу. Однако жалобу она почему-то подала в Провансе. Актер и девушка были знакомы, поскольку Депардье является другом ее отца, он «взял под крыло начинающую актрису, консультируя ее по поводу карьеры», сообщает Le Parisien. Депардье потрясен. По словам его адвоката, актер «полностью опровергает любую агрессию, любое насилие и любое правонарушение».

Бертран де Лаббэ,

агент Жерара Депардье:

Я хорошо знаю Жерара. Это немыслимо и невозможно. Учитывая все, что мы видим вокруг, когда все пытаются использовать любой возможный шанс на успех, когда речь идет об очень заслуженных людях. Но я хорошо знаю Жерара. Это невозможно, немыслимо. Я знаю, что она у него просила советы по актерской игре. И что он ей советовал, как он всегда делает с молодыми людьми и девушками, которые просят помочь им стать актерами. Он очень щедрая и внимательная натура. Сейчас он продолжает участвовать в съемках. Совсем непохоже на то, что его это выбило из колеи.

Французская полиция начала предварительное расследование по статье о сексуальных домогательствах в отношении Депардье, который отрицает все обвинения.

Французские СМИ вспоминают, что во время секс-скандала вокруг Харви Вайнштейна Жерар Депардье рассказывал одному из изданий, что однажды «едва не избил мерзавца», пишет bfm.ru.

«Почетный удмурт»

1 января 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. Российский паспорт именитому французу вручал лично президент Владимир Путин.

11 января 2013 года артисту было присвоено звание «Почетный удмурт», а 25 февраля он стал почетным гражданином Чеченской Республики.

В России Депардье предоставили жилплощадь в нескольких регионах. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил актеру пятикомнатную квартиру на 27-м этаже одного из зданий высотки «Грозный-Сити». Квартира у киноактера есть и в Саранске, где Депардье зарегистрирован.