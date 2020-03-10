From Canada with love. «Гость из Торонто» обманул жительницу Барнаула на 100 тысяч рублей

49-летняя женщина из Барнаула познакомилась с мужчиной, который представился жителем Торонто. Он захотел приехать в Алтайский край и попросил денег на перелет, но так и не прилетел, а деньги не вернул. Теперь делом будет заниматься полиция.

Женщина зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств и стала переписываться с неизвестным, якобы живущим в Канаде, мужчиной. Он признался собеседнице в симпатии и предложил встретиться на территории Алтайского края.

Очарованная женщина дала согласие на встречу, и с этого момента незнакомец начал просить деньги для бронирования и покупки авиабилетов.

В общей сложности горожанка перечислила на имя получателя из Канады более 100 тысяч рублей. Когда она осознала, что долгожданный гость вряд ли появится, обратилась за помощью в полицию, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции уже возбудили уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество) и призывают с осторожностью относиться к интернет-знакомствам.