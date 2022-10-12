ФСБ установила виновных в теракте на Крымском мосту

В организации теракта на Крымском моступодозревают главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.
Также ведомство установило 12 соучастников, восемь из них уже задержали. Ими оказались пять россиян, а также трое граждан Украины и Армении.
По информации Центра общественных связей ФСБ, они участвовали в подготовке преступления.
По предварительной информации, бомбу спрятали в рулоны с пленкой. Ее отправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.
«Все его организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством», — уточнили в ФСБ.