ФСБ установила виновных в теракте на Крымском мосту

ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту, а также 12 его соучастников, сообщает ТАСС .

В организации теракта на Крымском моступодозревают главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Также ведомство установило 12 соучастников, восемь из них уже задержали. Ими оказались пять россиян, а также трое граждан Украины и Армении.

По информации Центра общественных связей ФСБ, они участвовали в подготовке преступления.

По предварительной информации, бомбу спрятали в рулоны с пленкой. Ее отправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.