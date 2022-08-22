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Происшествия

ФСБ назвала имя украинки, убившей журналистку Дарью Дугину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о раскрытии убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, которую днем ранее взорвали в собственной машине в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

ФСБ.
ФСБ.
wikipedia.org

Как выяснили сотрудники ведомства, исполнителем преступления выступила 43-летняя уроженка Украины Наталья Вовк, организаторами — украинские спецслужбы.

В ФСБ отметили, что Вовк прибыла в Россию еще 23 июля 2022 года с 12-летней дочерью, после чего начала слежку за своей будущей жертвой и даже арендовала квартиру в доме, в котором проживала Дарья Дугина.

По данным следствия, именно украинка заложила взрывное устройство под днище машины, после чего привела его в действие дистанционным методом.

После совершения преступления женщина покинула Россию вместе с дочерью, направившись в Эстонию.

Напомним, Дарья Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет МГУ, кандидат философских наук. Работала политическим обозревателем Международного евразийского движения. Выступала в качестве эксперта на политических телепрограммах.

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