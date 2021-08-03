ФСБ вскрыла коррупцию при строительстве дороги в «Белокурихе-2»

При строительстве дороги в рамках госконтракта на территории «Белокурихи-2» («Белокуриха Горная») — «Горнолыжный комплекс на горе Мишина» похитили дорогостоящий геошпунт, сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

В период с сентября 2020 по апрель 2021 года при исполнении контракта начальник участка ГУП ДХ Алтайского края «Юго-восточное ДСУ» дал указание своим подчиненным нарушить технологию погружения геошпунта на участке около 2,5 км.

Это устройство необходимо для устойчивости автомобильной дороги.

При строительстве дороги похитили дорогостоящий геошпунт. пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

По условиям госконтракта, процесс должен был быть обеспечен специализированной субподрядной организацией, но «неиспользованный геошпунт на сумму свыше 3,8 млн рублей был похищен».

ФСБ передала материалы в СУ СК России по Алтайскому краю, где в отношении должностного лица возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России (хищение в особо крупном размере).

Напомним, на строительство дороги до «Мишиной горы» из федерального бюджета выделено более 340 млн рублей.