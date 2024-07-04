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ФСБ задержала полковника ВДВ по подозрению в мошенничестве

Сотрудники ФСБ задержали Артема Городилова, командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ордена Суворова, сообщает «Коммерсантъ».

Городилова задержали в Рязани и доставили в Москву. Там его передали представителям Главного военного следственного управления Следкома РФ, в производстве которых находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Источник сообщает, что 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, Городилова в 2023 году включили в санкционные списки лиц, въезд которым запрещен в США.

В уголовном деле он значится как командир десантно-штурмового полка.

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