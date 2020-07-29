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30 июля
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Происшествия

ФСБ задержала террористов, планировавших убийства силовиков

В Санкт-Петербурге задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в России), которые готовили атаки на силовиков, пишет РИА Новости.

Граната.
Граната.
Станислав Сергеевич Янченко www.travmatik.com/2009/11/foto-travmatik-by-sa

«Указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в международной террористической организации», — рассказали в ФСБ. Операция проводилась совместно с МВД.

Это выходцы из Средней Азии. При обысках у задержанных нашли средства связи и банковские карты, «использовавшиеся в преступной деятельности».

Возбуждено уголовное дело о содействии террористам. Подозреваемых также проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан.

В середине июня директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что за последние 10 лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.

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