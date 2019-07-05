ФСБ задержала трех врачей Росгвардии

В отношении врачей главного госпиталя Росгвардии возбудили дело о взятке за ложные диагнозы военно-врачебной комиссии. Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ, сообщает РБК .

Уголовное дело о получении взятки группой лиц в крупном размере расследуется в отношении трех врачей Главного военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии.

Военные врачи отстранены от исполнения должностных обязанностей. По версии следствия, военные медики подделывали диагнозы для военно-врачебной комиссии, с помощью таких диагнозов военнослужащие могли уволиться со службы по состоянию здоровья, пишет polit.ru.

Известно также, что в ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тысяч рублей от военнослужащего за диагноз «язва желудка».