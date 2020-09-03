ФСБ задержало еще одну VIP-персону по делу о хищении миллионов на алтайском туризме

Правоохранители задержали гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай Михаила Карпенко. Он обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета, сообщает ТАСС. Ранее по этому же делу был задержан бывший высокопоставленный чиновник правительства региона, хорошо известный и в Алтайском крае — Роберт Пальталлер.

В чем состоит предполагаемое преступление

По сведениям источников ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о хищении 94,3 млн рублей при строительстве системы оснежения курорта «Манжерок».

Роберт Пальталлер, работавший вице-премьером, как полагает следствие, мог являться организатором хищения денег, а Карпенко выступил в роли исполнителя, действовавшего по его указанию.

Республиканское агенство, возглавляемое Карпенко, в августе 2017 года стало победителем аукциона по строительству механической системы оснежения горнолыжного курорта «Манжерок».

Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок». Фото предоставлено рекламодателем.

Следствие выяснило, что до декабря 2019 года Карпенко предоставил в региональное управление капстроительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай. Фактически данные работы в полном объеме проведены не были.

Какие предъявлены обвинения

Карпенко задержан сотрудниками регионального УФСБ в Москве. 3 сентября, в четверг, его доставили в Горно-Алтайск. Здесь ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок». Фото предоставлено рекламодателем.

А вот Роберту Пальталлеру, задержанному 27 августа, меру пресечения уже избрали.

Его обвинили в превышении должностных полномочий при реализации госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» (п. «в» ч. 3 cт. 286 УК РФ). И, по данным издания «Коммерсантъ», он будет находиться под домашним арестом в своем трехэтажном коттедже из кедра, расположенном в удалении от города на берегу Катуни.

Роберт Пальталлер , первый заместитель председателя правительства Республики Алтай. altai-republic.ru

Издание также утверждает, что в деле фигурируют и должностные лица республиканского управления капстроительства. И один из фигурантов дела — сотрудник управления — уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Кто такие фигуранты дела

Роберт Пальталлер долгое время работал в Барнауле — он, в частности, возглавлял «Барнаульский ликеро-водочный завод» и «Барнаульский водоканал». В 2006 году его пригласили в команду недавно возглавившего Республику Алтай Александра Бердникова — вместе с группой других выходцев из Алтайского края.

Михаил Карпенко до назначения руководителем агенства по ипотечному кредитованию был гендиректором «Торгового дома МЗЖБИ», на эту работу его пригласили учредители ТД.