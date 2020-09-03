ФСБ задержало еще одну VIP-персону по делу о хищении миллионов на алтайском туризме

В чем состоит предполагаемое преступление
По сведениям источников ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о хищении 94,3 млн рублей при строительстве системы оснежения курорта «Манжерок».
Роберт Пальталлер, работавший вице-премьером, как полагает следствие, мог являться организатором хищения денег, а Карпенко выступил в роли исполнителя, действовавшего по его указанию.
Республиканское агенство, возглавляемое Карпенко, в августе 2017 года стало победителем аукциона по строительству механической системы оснежения горнолыжного курорта «Манжерок».
Следствие выяснило, что до декабря 2019 года Карпенко предоставил в региональное управление капстроительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай. Фактически данные работы в полном объеме проведены не были.
Какие предъявлены обвинения
Карпенко задержан сотрудниками регионального УФСБ в Москве. 3 сентября, в четверг, его доставили в Горно-Алтайск. Здесь ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
А вот Роберту Пальталлеру, задержанному 27 августа, меру пресечения уже избрали.
Его обвинили в превышении должностных полномочий при реализации госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» (п. «в» ч. 3 cт. 286 УК РФ). И, по данным издания «Коммерсантъ», он будет находиться под домашним арестом в своем трехэтажном коттедже из кедра, расположенном в удалении от города на берегу Катуни.
Издание также утверждает, что в деле фигурируют и должностные лица республиканского управления капстроительства. И один из фигурантов дела — сотрудник управления — уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Кто такие фигуранты дела
Роберт Пальталлер долгое время работал в Барнауле — он, в частности, возглавлял «Барнаульский ликеро-водочный завод» и «Барнаульский водоканал». В 2006 году его пригласили в команду недавно возглавившего Республику Алтай Александра Бердникова — вместе с группой других выходцев из Алтайского края.
Михаил Карпенко до назначения руководителем агенства по ипотечному кредитованию был гендиректором «Торгового дома МЗЖБИ», на эту работу его пригласили учредители ТД.