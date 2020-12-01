ФСО требует миллиард рублей с фигуранта дела о хищениях при реконструкции резиденции Путина

Федеральная служба охраны (ФСО) подала в Никулинский суд Москвы иск о взыскании 1 млрд рублей со Станислава Кюнера — фигуранта уголовного дела о хищениях при реконструкции резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, пишет Znak.com.

Кюнер был топ-менеджером компании «Стройфасад», принимавшей участие в реконструкции резиденции главы государства. Летом 2020 года он был осужден на восемь лет колонии по делу о мошенничестве. Тогда же были вынесены приговоры другим фигурантам дела.

Дело о хищениях при реконструкции резиденции Путина было возбуждено весной 2017 года. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники ФСО и владельцы строительных компаний похитили почти 1,5 млрд рублей, завышая стоимость работ, материалов и приобретаемых товаров.

В деле фигурировали глава госпредприятия при ФСО Андрей Каминов, глава службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России Игорь Васильев, а также руководители компаний «Стройфасад», «Балтстрой» и другие предприниматели.

Помимо хищений, группировка организовала масштабные проволочки, из-за чего сроки строительства постоянно затягивались. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники также получали откаты при работах в палатах Кремля.

Еще хищения были выявлены на работах в Большом Кремлевском дворце, Константиновском дворце в Стрельне, сочинской резиденции главы государства «Бочаров ручей», а также в Московской консерватории и театре «Современник».

Один из фигурантов на допросе рассказывал, что главным условием для субподрядчиков был откат «Балтстрою» в размере 50% от суммы контракта. В некоторых случаях приходилось кратно завышать цены на закупаемое оборудование: от 200−300 до 1000%, в случае необходимости создавались ценовые сговоры с другими поставщиками.