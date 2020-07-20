Фура перевернулась в Барнауле и «улеглась» в кювете

«На улице Бриллиантовой лежит фура на боку… Водитель, скорее всего, не увидел край дороги и съехал в кювет», — отмечает автор заметки.
На фото с места происшествия видно, что большегруз рухнул на правый борт. О пострадавших не сообщается.
ДТП с участием большегруза произошло в Барнауле на улице Бриллиантовой, сообщили в паблике «Барнаул 22».
«На улице Бриллиантовой лежит фура на боку… Водитель, скорее всего, не увидел край дороги и съехал в кювет», — отмечает автор заметки.
На фото с места происшествия видно, что большегруз рухнул на правый борт. О пострадавших не сообщается.
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